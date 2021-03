Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIRITTI TVROMA Lo scudetto sarà assegnato sul cellulare: internet si prende anche il calcio. Mai come oggi navigare in rete sarà fondamentale. Dopo una telenovela lunga un paio di mesi, la Lega serie A ha ceduto i diritti televisivi del triennio 2021-2024 a Dazn. E ha scelto Tim come partner strategico che sarà l'operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l'offerta dei contenuti di Dazn in Italia. Dopo 20 anni si è arrivati a un...