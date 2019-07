Dirigenti scolastici il Tar annulla il super-concorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Si erano rivolti agli avvocati 300 dei circa 9.600 partecipanti allo scritto, ma è bastato che ieri sera il Tar del Lazio accogliesse il primo dei ricorsi esaminati, per far annullare l'intero concorso per dirigenti scolastici. Una selezione nazionale molto sentita a Nordest, visto che per la preselezione di un anno fa erano state presentate 1.904 domande in Veneto e 462 in Friuli Venezia, regioni che infatti soffrono di una grave carenza di presidi. Ma così è: dal momento che i giudici hanno riconosciuto la «fondatezza...