Diplomi falsi, la procura indaga quattro bidelli

IL CASONAPOLI Falsi diplomi e titoli di servizio irregolari per lavorare nelle scuole del nord, altri bidelli salernitani nei guai. Dopo il caso del primo licenziamento a Venezia piombato su un bidello di Salerno e dopo la sospensione con revoca della supplenza per 3 bidelli tra Marche e Abruzzo, rimbalza da Verona il caso di una indagine sui titoli sospetti di altri collaboratori scolastici. I diplomi di qualifica sospetti sarebbero stati utili per inserirsi nella graduatoria di terza fascia di istituto e strappare un incarico a tempo...