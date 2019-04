CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIPLOMAZIEROMA La parola d'ordine dell'Italia adesso è: «Né a favore di Haftar né a favore di Al-Serraj, ma a favore del popolo libico che aspetta da troppo tempo e ha il diritto di vivere in pace». In conferenza stampa a Pechino il premier Giuseppe Conte tornisce una dichiarazione di fatto preparatoria dei due decisivi incontri di oggi a margine del Belt and Road Forum in Cina con i presidenti russo e egiziano, Putin e Al-Sisi. Oggetto la Libia, dopo che Donald Trump ha aperto al dialogo col generale ribelle e signore della Cirenaica,...