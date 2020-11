Con la pandemia e la paura di andare negli ospedali il rischio che si sta correndo è che chi ha bisogno di fare trasfusioni non avrà a disposizione la sacche di sangue necessario.

Secondo il Centro nazionale sangue (Cns) si stima un calo delle donazioni del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, e un calo simile anche per la donazione di plasma. Non si sono registrate carenze, spiegano dal Cns, grazie al fatto che c'è stata la diminuzione degli interventi programmati. Molti donatori si sono attrezzati e cercano di organizzare le donazioni con camper nelle piazze, ma con l'aumentare dei contagi il rischio che i donatori diminuiscano ancora non è scongiurato. Da diversi mesi l'appello a donare si è moltiplicato via web, non solo da parte delle associazioni che si occupano di raccogliere le sacche ma anche da parte della croce verde. L'appello è rivolto anche a chi è guarito dal Covid. Le donazioni anche nelle zone rosse continuano, la donazione infatti è considerata tra le situazioni di necessità come previsto dall'ultimo dpcm e quindi sono possibili spostamenti da comune a comune. Questo stesso parametro si applica per tutti i lavoratori dei centri trasfusionali. La situazione dunque viene monitorata, c'è una compensazione regionale. Durante il primo lockdown c'è stata maggiore difficoltà, il calo dei donatori allora c'è stato anche perché molti si sono ammalati di covid. Per il momento, assicurano dal Cns, la situazione non desta particolare preoccupazione.

