TRIESTE Slitta di un giorno l'avvio della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. «I vaccini non arriveranno oggi, come previsto, ma domani» e la campagna partirà quindi «il 31 dicembre», ha detto ieri il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, all'emittente locale Telequattro. Il ritardo, ha precisato, «pone tutta una serie di azioni e verifiche che stiamo facendo: prima di tutto il ribaltamento di un giorno delle prenotazioni». Ma, ha aggiunto, «non è il momento di fare polemiche». Intanto, come emerso dai dati diffusi dalla Regione, risale il numero di tamponi processati: sono stati 8.924 (di cui 993 da test rapidi antigenici) quelli eseguiti, che hanno rilevato 685 nuovi contagi da coronavirus, con un'incidenza pari all'8,2%, in calo rispetto a quella registrata lunedì (10,5%, ovvero 272 positivi su 2.571 tamponi). I decessi sono stati 14, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi dal 7/12 al 26/12. Risalgono i ricoveri: i pazienti nelle terapie intensive sono 60 (+4) mentre quelli in altri reparti ammontano a 655 (+10) unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 49.825. I decessi complessivamente ammontano a 1.612.

