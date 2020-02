LA STORIA

ROMA Stava ancora albeggiando sulla Capitale ma loro erano svegli da tempo. Giocavano a chi per primo riusciva a caricare sul pullman la valigia per tornare a casa. «Tranquilli e sempre sorridenti» questi tre bambini dagli occhi a mandorla come hanno ricordato i mediatori culturali - giovani studenti di Lingue orientali dell'università Sapienza - che in questi 14 (lunghi) giorni li hanno conosciuti, giocando con loro e raccogliendo poi le storie, le preoccupazioni, le aspettative dei loro genitori e di tutti gli altri turisti cinesi (20 in tutto) che ieri mattina intorno alle 8, dopo la quarantena obbligatoria, hanno lasciato l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Tutto il gruppo era arrivato qui dopo che il loro viaggio lungo l'Italia si era bruscamente interrotto a Cassino. Marcia indietro verso Roma perché c'era il rischio che qualcuno avesse potuto contrarre il coronavirus. Il motivo? I turisti cinesi erano insieme a chi la malattia aveva iniziato a manifestarla: la coppia di coniugi di Wuhan, tuttora ricoverata in Terapia intensiva allo Spallanzani. Anche loro, residenti in gran parte a Pechino, sono rimasti sotto osservazione, monitorati costantemente e sottoposti agli esami dell'equipe medica guidata da Emanuele Nicastri. «Quando è arrivato l'esito degli ultimi tamponi - ricordava Regina Dell'Aglio, infermiera - hanno gioito. Erano felici e noi con loro». Il virus non li aveva contagiati e tutti ieri sono potuti tornare a casa volando prima da Fiumicino a Francoforte e poi verso Pechino dove atterreranno questa mattina.

«Non immaginavano un viaggio del genere ma sono intenzionati a tornare perché l'Italia gli è molto piaciuta nonostante tutto», raccontava Martina tra i mediatori che in questo periodo di quarantena hanno creato un ponte tra i turisti, i loro figli e i medici. Prima di partire alla volta dell'aeroporto Leonardo da Vinci alcuni hanno mostrato dei piccoli cartelli scritti in cinese e in italiano «Grazie Regione Lazio, grazie Roma, grazie Spallanzani» per il supporto, l'assistenza e il conforto che è arrivato in questo periodo dove comunque la convivenza forzata sotto la minaccia del coronavirus ha permesso anche l'instaurarsi di rapporti, la conoscenza e lo scambio di culture tra due mondi. Salutati anche dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, proprio i bambini ieri dal pullman facevano dei gesti che, per la loro cultura, «rappresentano il cuore», spiegava l'infermiera, con un po' di commozione.

I TIMORI

«Siamo contenti di tornare a casa, speriamo che i bambini il primo marzo - dicevano i turisti lasciando lo Spallanzani - possano tornare a scuola, ci spaventa un po' quello che troveremo in Cina», colpita da un virus che finora ha contagiato oltre 60 mila persone in tutto il mondo e raggiunto i 1.370 decessi. Ma nonostante tutto, purtroppo, c'è stato anche il tempo per uno spiacevole episodio. «I turisti - conclude l'infermiera Dell'Aglio - avrebbero potuto lasciare l'ospedale già mercoledì e qualcuno ha provato a cercare delle camere negli hotel di Roma senza però riuscirci. Non so se fosse vero o meno, ma si sono sentiti rispondere che non c'erano disponibilità, che era tutto al completo». Nonostante ciò l'ospedale ha organizzato per l'ultima sera una festicciola non di addio ma di arrivederci, mentre il direttore dell'Ufficio consolare cinese Zang Aishan ha comunque lanciato un appello chiaro: «Il panico che si sta diffondendo nella comunità cinese è un panico non per l'epidemia ma per la sicurezza perché in questi giorni si sono verificate delle aggressioni ai danni di persone della comunità, vorrei invitare gli amici italiani alla sicurezza di queste persone che vivono e lavorano in questo Paese».

Camilla Mozzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA