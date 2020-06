IL DRAMMA

CASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) Avrebbe compiuto un anno il mese prossimo, il 25 luglio, ma ieri poco dopo mezzogiorno e mezzo il suo piccolo cuore ha smesso di battere.

Ashley Mary Beba Prini, ultima arrivata in una famiglia numerosa, con quattro fratelli, si è spenta fra le braccia dei genitori, che, disperati, hanno tentato di rianimarla, chiamando subito il 118. È stato il padre, in un'angosciante telefonata, alle 12.43, a riferire all'operatore del centralino del Suem che la figlia di non ancora 11 mesi era fredda e non respirava più e che la madre le stava facendo la respirazione bocca a bocca. I genitori hanno continuato ad eseguire le manovre che sono state loro indicate dall'operatore, in attesa dell'arrivo dei sanitari, nella loro casa in via Rosta, in campagna, a Castelnuovo Bariano, comune altopolesano, affacciato sul Po, incuneato fra le province di Mantova e Verona.

L'ambulanza ed il medico del Suem, partiti rispettivamente da Castelmassa e da Trecenta, sono arrivati pochi minuti dopo, ma ormai la situazione era purtroppo irreversibile. E, nonostante un disperato tentativo di rianimare la bambina, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Una morte improvvisa e sconvolgente, anche se la piccola non stava bene da un po', tanto che proprio sabato i genitori l'avevano portata per un controllo al pronto soccorso dell'ospedale Mater Salutis di Legnago. La piccola era stata visitata e poi subito dimessa con una prognosi di sospetta gastroenterite. Circostanze che saranno meglio approfondite nelle prossime ore. Il Suem, infatti, ha subito comunicato ai carabinieri il decesso della piccola ed i militari, dopo i primi immediati accertamenti, hanno subito riferito al pubblico ministero di turno della Procura di Rovigo, il sostituto procuratore Francesco D'Abrosca.

La circostanza della visita in ospedale a Legnago, tuttavia, è dirimente e fa sì che a procedere sia la Procura territorialmente competente, quella di Verona, che ha già deciso di procedere con il sequestro della cartella clinica. Il piccolo corpo della bambina è a disposizione dell'autorità giudiziaria: molto probabilmente a breve verrà disposta l'autopsia per chiarire la causa che ha portato alla sua morte e quindi valutare se questa fosse inevitabile oppure, sulla base degli elementi a loro disposizione, i medici avrebbero potuto in qualche modo scongiurarla. Una questione delicata sulla quale verosimilmente saranno compiute approfondite indagini e saranno chiamati ad esprimersi più consulenti. «Questa tragedia colpisce pesantemente e duramente tutta la nostra comunità», sottolinea addolorato il sindaco di Castelnovo Bariano Massimo Biancardi.

«Conosco la famiglia aggiunge il primo cittadino - e rivolgo loro il massimo cordoglio, sia personale che istituzionale, di tutta l'amministrazione comunale. Il padre, Riccardo Prini, lavora per la ditta che gestisce il servizio cimiteriale intercomunale. È un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore e una bella persona, educato, gentile, rispettoso. La moglie è di origine romena, ma vive da tanti anni qui. Sono una famiglia numerosa, molto unita, alla quale siamo stati sempre vicini ed a maggior ragione lo saremo ora in questo momento di enorme dolore».

