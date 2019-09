Diktat Di Maio al vertice: vice o perdo il Movimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli tocca l'ingrato compito di riferire a Luigi Di Maio, «l'ira del premier Conte» per l'atteggiamento tenuto dal capo politico del M5S dopo le consultazioni di venerdì. Di Maio è atteso al summit, ma Paola Taverna, vicepresidente del Senato, non lo aspetta. Nel frattempo si è messo a piovere e la pasionaria se ne va per le vie del centro,...