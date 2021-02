Digitalizzazione, innovazione e tecnologia erano i pilastri fondamentali del Piano presentato a giugno 2020 dalla task force guidata da Vittorio Colao insediata dal governo Conte, per la ripartenza economica, dopo la crisi Covid. Il nuovo governo Draghi, nato ieri sulle ceneri della maggioranza che sosteneva l'avvocato del popolo, liquefatta per i dissidi interni, riparte dal top manager ex Vodafone cui è stato affidato il ministero dell'Innovazione tecnologica e della transizione digitale che sono poi alcuni driver del Recovery fund.

Colao rifugge dai salotti buoni, ai quali preferisce le scalate delle Dolomiti in bici, le attraversate del lago di Garda in windsurf. A lui, considerato una riserva della Repubblica dopo la sua uscita nel 2018 dal colosso britannico delle tlc, l'ex presidente della Bce neo premier, gli ha chiesto di spingere la rinascita del Paese. Da ex ufficiale dei Carabinieri, il manager nato a Desenzano 59 anni, ha subito risposto alla chiamata.

«L'Italia deve ripartire, e ci servono delle idee», scriveva Colao. Centrale a livello di infrastrutture è la rete Internet, sia senza fili che cablata. Per il primo tipo si deve accelerare in maniera ancora più decisa sul 5G, il cui sviluppo è limitato sia dai limiti di esposizione troppo bassi (circa tre volte inferiori rispetto alla media Ue, che comunque rimane ben sotto la soglia di rischio). Gli ostacoli andrebbero superati alzando i limiti e impedendo l'opponibilità locale se questi limiti sono rispettati. Per quanto riguarda invece la rete cablata si fa riferimento alla fibra ottica.

IL DIVARIO

La sua installazione è stata molto accelerata negli ultimi anni grazie a iniziative come quella di Open Fiber, la partnership al 50% fra Enel e Cdp che proprio nei prossimi giorni, dovrebbe formalizzare un riassetto, con l'acquisizione del controllo (60%) da parte di Cassa depositi e prestiti e l'ingresso del fondo australiano Macquarie in un meccanismo di governance che assegna a via Goito pieni poteri visto che il progetto gradito al precedente ministro del tesoro Roberto Gualtieri era di arrivare alla fusione con FiberCop, la società della rete Tim, controllata dall'ex incumbent e in cui entrerà Kkr. Il piano richiede però una pianificazione a lungo termine per chiudere il gap di copertura' anche nelle aree ad oggi non toccate. La fibra è poi considerata centrale anche per il cablaggio degli edifici pubblici, come scuole, strutture socio-sanitarie e amministrazioni locali. In questi luoghi la banda larga favorirebbe anche la digitalizzazione dei servizi (punto che vedremo meglio più avanti).

L'emergenza sanitaria ha reso evidente il digital divide, ovvero il divario tecnologico e informatico tra le diverse fasce degli italiani. L'idea di Colao è di ricorrere a sussidi statali per favorire l'accesso alla banda larga alle famiglie meno abbienti. Per evitare un servizio di serie B, riteneva Colao, è preferibile la soluzione Ftth (Fiber To The Home), cioè fibra sino alla casa che è il modello Open Fiber, piuttosto che Fttc (fibra sino all'armadietto con l'ultimo tratto in rame) che è la tecnologia di Tim.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA