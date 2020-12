Funzionamento del Mose, convivenza tra salvaguardia di Venezia, di Chioggia e della laguna e l'attività di uno tra i maggiori porti italiani. E, non da ultime, le polemiche che martedì hanno travolto la città assieme all'acqua alta, con piazza San Marco coperta da 60 centimetri di mare poiché si era deciso, anche dopo aver valutato le previsioni meteomarine, di non azionare le 78 paratoie elettromeccaniche che compongono il Mose e avrebbero tenuto la città all'asciutto.

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, l'8 dicembre qualcosa non ha funzionato. Il Governo sta pensando di metterci una pezza?

«Per prima cosa dobbiamo ricordare che ci troviamo ancora in una fase di verifica sul campo, in cui il Mose non è stato completato e siamo ancora in fase di sperimentazione. Dobbiamo avere questa consapevolezza, sapendo che ci sono molte cose da mettere a punto, soprattutto nei punti deboli che si sono evidenziati e quelli che si debbono ancora evidenziare. Ciò che è accaduto l'8 dicembre ci mette di fronte ad alcune questioni con cui dobbiamo fare i conti».

La prima è la quota alla quale si prevede di innalzare le paratoie.

«Si era previsto in passato che fosse 110 centimetri, adesso è stata fissata questa quota di 130. È chiaro che una volta completati i lavori e andrà a regime una serie di opere complementari sarà possibile verificare la quota giusta. Però questo ci deve far da subito rendere conto che bisogna lavorare perché ci deve essere anche un efficientamento del sistema di allerta per consentire l'entrata in funzione del Mose anche in funzione di imprevedibilità degli eventi atmosferici o imprecisione delle previsioni. Serve anche un protocollo unico delle previsioni e rendere più efficiente l'allerta».

Sì, ma se la previsione è 125, che si fa?

«Se siamo vicini a 130, in condizioni di variabilità bisognerebbe preallertare il personale, in modo da manovrare velocemente in caso di necessità».

Il Governo prenderà in mano la situazione?

«Guardi, il commissario è di nomina del Governo e il Provveditore è un suo dirigente e in questi giorni c'è un contatto molto stretto».

Poi c'è il problema della coesistenza tra Mose e portualità.

«Dobbiamo lavorare perché l'economia portuale a Venezia continui ad esistere. In questo periodo dovremo risolvere una volta per tutte questo tema, e in tempi stretti, anche analizzando l'ipotesi del porto offshore (un terminal in mare aperto per non far entrare le navi più grandi in laguna, ndr). Il tema oggettivamente si pone».

Tuttavia, il Mose non può alzarsi sempre e basta un metro per provocare molti danni e bloccare la città.

«Quello che è accaduto martedì era chiaro a me anche in passato: Venezia non si salva solo con il Mose ma servono altri interventi di salvaguardia, di difesa ambientale, di difesa del tessuto urbano e questo è fondamentale. È per tutto questo che è stata istituita l'Autorità per la laguna, alla quale lo Stato riconosce risorse adeguate perché questa deve svolgere tutti quei compiti cui l'amministrazione comunale non potrebbe far fronte. Naturalmente, questo non significa escludere il Comune dalle decisioni della Autorità. Il Comune e la Regione faranno parte del comitato di gestione dell'Autorità e saranno essi stessi la cabina di regia. Tra l'altro, viene ripristinato il ruolo del Magistrato alle Acque, nel senso che le persone del Provveditorato che si occupano di Venezia andranno all'Autorità, diventandone il braccio operativo. L'Autorità ha già in dotazione 40 milioni l'anno dal 2021 al 2034 e andranno sicuramente incrementati una volta che il Mose andrà a regime e saranno quantificati i costi di gestione».

Il sindaco dice che vuole decidere lui quando alzare il Mose, che gli risponde?

«Il sindaco è coinvolto nelle decisioni che devono esser prese, ma è l'Autorità che sarà dedicata interamente a questa funzione. Del resto, la salvaguardia di Venezia è di interesse nazionale e il Comune sarà pienamente coinvolto».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA