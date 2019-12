Diffonde foto intime del suo ex, il giudice le vieta di avvicinarlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE La storia finisce, ma lei non si rassegna. Tempesta l'ex di telefonate e messaggi. Poi crea un falso profilo Instagram che usa per diffondere, senza consenso, foto intime dell'uomo, scattate quando stavano ancora insieme.È l'ennesimo caso di revenge porn, reato introdotto dal Codice Rosso, in cui però la vittima è un uomo. È avvenuto in provincia di Udine. La giovane, 28 anni, ora non gli si potrà più avvicinare.A denunciare l'accaduto è stata la stessa vittima, un coetaneo della donna che si è rivolto ai Carabinieri...