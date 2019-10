«Difendiamo anche i confini Ue Scioccati dalla posizione italiana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Stiamo difendendo le nostre frontiere, ma anche quelle della Nato e della Ue», e «vogliamo ricordare questi aspetti a tutti i nostri alleati». Il giorno dopo aver ricevuto la convocazione da parte del governo italiano, l'ambasciatore turco Murat Salim Esenli spiega in una conferenza stampa a Roma le ragioni dell'intervento dell'esercito di Ankara in Siria. «Siamo scioccati e delusi dalle dichiarazioni del governo italiano - prosegue - perché non è ciò che ci aspettiamo da un alleato». Esenli poi ricorda i rapporti stretti...