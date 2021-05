Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RIPENSAMENTOBELLUNO Anche gli altri due medici dell'ospedale di Belluno che avevano firmato il ricorso contro l'Ulss per non vaccinarsi contro il covid hanno fatto fatto marcia indietro. Dopo Sergio Bissoli, primario di Medicina nucleare, anche Federica Zanatta di Cure palliative e Cosimo Damiano Smiraglia, dirigente sanitario in Psichiatria a Feltre, hanno rinunciato al ricorso no-vax. I ricorrenti scendono quindi a quota 59, 49 dei quali...