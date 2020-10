Dietro ogni problema si sa, si nascondono anche delle opportunità. Per coglierle però servono creatività e coraggio. Due caratteristiche che, per fortuna, da sempre appartengono all'imprenditoria italiana. E così, se il nuovo Dpcm rischia di mettere in ginocchio le loro attività, ci sono imprenditori grandi e piccoli, istituzioni e associazioni che rispondono alla crisi senza scendere in piazza per protestare. Dalla posizione tutto sommato privilegiata di chi è abbastanza solido per affrontare una crisi con lucidità, in molti stanno provando a creare un'alternativa alla loro attività ordinaria oppure rispolverano le intuizioni che li hanno aiutati già qualche mese fa. Servizi e idee innovative utili per andare incontro al cliente, non solo portando un servizio a domicilio, ma ricreando atmosfere ed esperienze. Per cui al grande magazzino che sostiene con sconti i piccoli bar e ristoranti si affianca lo chef che prepara tutti gli ingredienti per assemblare a casa la cena gourmet, alle ragazze cche sfidano il momento aprendo un bar si affianca il ristoratore che anticipa la cena spezzettandola dalle 16 alle 18. E anche la cultura, la bistrattata cultura che sembra aver pagato più di tutto la stretta sulla libertà di movimento, si conquista la sua rivincita con le mostre di qualità che registrano il tutto esaurito.

