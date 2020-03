IL RETROSCENA

ROMA A sorpresa, il Governing council della Bce ha schierato l'artiglieria pesante del Pandemic emergency purchase programme (Pepp) da 750 miliardi (pari al 6% del Pil dell'Eurozona) che, come ha detto Fabio Panetta, da due mesi membro dell'esecutivo di Eurotower, sale a 1.100 miliardi perché assorbe il quantitativo di risorse non investito della gestione Mario Draghi, più i 120 miliardi del nuovo Qe decisi una settimana fa.

Ma come mai, in sei giorni, si è registrata questa netta inversione al punto da far dire a Christine Lagarde «tempi straordinari richiedono un'azione straordinaria, non ci sono limiti al nostro impegno nei confronti dell'euro»? La delibera dell'altra notte è stata presa a maggioranza, con cinque consiglieri che si sarebbero smarcati, tutti riconducibili ai falchi del nord Europa, tra i quali probabilmente anche Jens Weidmann, il potente capo della Bundesbank spesso disallineato con la posizione di Angela Merkel. Secondo attendibili ricostruzioni, nel fronte favorevole al nuovo bazooka va iscritta, anch'essa a sorpresa, Isabel Schnabel, economista, membro del Consiglio degli esperti della Germania, a volte in dissenso con Weidmann ma che giovedì 12 aveva ispirato la famosa gaffe della Lagarde.

Dietro questo retrofront repentino di Bce con il varo di una strategia davvero accomodante, c'è un delicato lavoro di tessitura a geometrie variabili in Europa, partito subito dopo la decisione del pannicello caldo di una settimana fa che aveva fatto schizzare lo spread in Italia e altri paesi e affossato le Borse. L'intreccio di contatti è sfociato in un colloquio telefonico, si dice molto acceso, fra Ursula von der Leyen e la presidente di Bce, avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, quasi in contemporanea con la convocazione del consiglio straordinario. Le due donne di ferro della politica economica Ue alla fine si sarebbero però lasciate con toni concilianti, anche perché Lagarde si sarebbe resa conto che la sua interlocutrice tedesca, che già subito dopo il precedente consiglio della Bce ne aveva sconfessato le conclusioni, rappresentava uno schieramento troppo ampio e trasversale. Di sicuro von der Leyen aveva avuto un colloquio con Merkel in una triangolazione con Emmanuel Macron, e contatti anche con Giuseppe Conte, tutti fatti scendere in campo dai rispettivi ministri delle finanze.

Il francese Bruno Le Maire era anche uscito allo scoperto: «Tutti gli strumenti disponibili da parte della Bce dovrebbero essere usati, e usati rapidamente e in modo massiccio». A sua volta Gualtieri, sotto traccia, ha preparato il terreno con Olof Scholz, il collega tedesco vice cancelliere con cui ha cementato il rapporto ai tempi in cui era presidente della Commissione Econ e si discuteva animatamente di Npl per convincere la Nouy. Tutte queste manovre, dall'apertura della presidente della Commissione Ue, hanno ribaltato gli equilibri interni al Governing council, a cominciare da Panetta, che ha trasferito nel consiglio Bce la grinta e la determinazione che ha profuso negli anni del Supervisory board.

