PADOVA La voce è allegra, è come se non fosse mai stato così sollevato in vita sua. Edoardo Faggiani, il papà padovano a cui era stato detto che non poteva entrare in sala parto con la moglie Caterina, potrà invece assistere alla nascita del secondo figlio. Nel giro di una notte l'Azienda ospedaliera di Padova ha fatto marcia indietro e ha deciso di permettere l'ingresso ai papà in sala parto e nel reparto di Pediatria previo tampone rapido. «Siamo davvero felici, contentissimi esulta Faggiani . Le acque si sono mosse davvero velocemente, non ce lo aspettavamo. Abbiamo parlato con altre mamme e siamo tutti davvero sollevati. Anche mia moglie Caterina è contenta, è appena entrata in maternità perché ha lavorato fino all'ultimo». Il parto è previsto per la prossima settimana e non stanno più nella pelle. Il caso era stato portato anche di fronte al presidente di Regione, Luca Zaia, e all'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. Quest'ultima aveva verificato che in tutti gli altri ospedali del Veneto era permesso ai papà entrare in sala parto dopo aver fatto un tampone. «L'obiettivo è favorire i contatti in un momento così particolare come quello della nascita, prendendo le dovute precauzioni», conferma il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera, Daniele Donato.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA