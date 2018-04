«Dietro c'è il veto della Francia ora tutti i partiti si schierino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, già Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e presidente della Fondazione Icsa, non ha dubbi: «Le ragioni di quanto sta accadendo risiedono nell'atteggiamento francese verosimilmente poco collaborativo, ad esser buoni, nei confronti di una visione della quale si dovrebbe invece impossessare l'Europa e che riguarda un approccio comune al fenomeno migratorio e quindi le sorti di Italia e Unione europea».La Francia non vuole comprimari?«In alcuni...