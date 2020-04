L'INIZIATIVA

VENEZIA (m.cr.) Bar, ristoranti, pasticcerie: il via libera al servizio di asporto deciso in Veneto non basta ad arginare una crisi pesantissimi. Le restrizioni anti-coronavirus tengono i locali ancora chiusi, dipendenti in cassa integrazione e fatture da saldare. Diemme, la torrefazione che dal 1927 rifornisce i locali del Nordest e di oltre 40 Paesi esteri, azienda principale del gruppo della famiglia Dubbini (29 milioni di fatturato l'anno scorso, 18 come torrefazione, 250 addetti), ha aperto un ombrello di solidarietà. Il presidente e Ad del gruppo Giannandrea Dubbini, nipote del fondatore dell'azienda, avverte: «I locali sono chiusi e non c'è certezza sulla riduzione o sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico o dell'asporto dei rifiuti. L'apertura all'asporto è una luce in fondo al tunnel, ma per ritornare ai livelli di fatturato pre-emergenza servirà almeno un anno». Per arginare gli effetti della crisi, Diemme ha intanto sospeso i pagamenti a gran parte della clientela e attivato iniziative di supporto . «Offriamo consulenza sul tema dei canoni d'affitto: alcuni nostri clienti stanno già ricevendo lettere di intimazione al pagamento. Ma con i locali commerciali chiusi per legge, i proprietari non possono pretendere il canone e i danni devono essere ripartiti. Piuttosto ora dovrebbero azzerare gli affitti e poi, da quando si riaprirà e fino a fine anno, almeno dimezzarli. Così faremo noi con i nostri affiliati affittuari», commenta Dubbini. «Grazie agli esperti di Diemme Academy, mettiamo inoltre a disposizione sui nostri canali social dei video formativi gratuiti, con consigli pratici su come affrontare la riapertura sotto vari aspetti». Suggeriti sconti per esempio per chi ordina online o sceglie il turno meno affollato.

