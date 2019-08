Diede fuoco alla moglie Andrea Loro dopo 6 anni può lasciare il carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLORIA (TREVISO) Aveva stretto le mani sul collo della moglie, poi l'aveva caricata in macchina e dopo aver simulato un incidente, le aveva dato fuoco. Ieri, Andrea Loro ha ottenuto la semilibertà. A sei anni dal tentato omicidio di Matilde Ardia, la madre dei suoi due figli che riuscì miracolosamente a salvarsi, il quarantenne di Loria, che termina di scontare la pena nel 2023 in virtù dei tredici anni di condanna, può già lasciare il carcere per cominciare un lavoro. «Il condannato ha mantenuto condotta regolare e ha partecipato...