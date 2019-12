Diecimila posti a rischio nelle colture penalizzato anche il settore alimentare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Non è solo fumo, ma anche sostanza. Lo stop imposto ieri dal Parlamento alla norma che avrebbe dato il via libera alla cannabis light rischia di mettere in ginocchio un intero settore economico. Perché la canapa non serve solo per arrotolarsi uno spinello ma per diecimila altre usi: alimenti e cosmetici; semilavorati per le industrie e le attività artigianali; fibre naturali destinati ai lavori di bioingegneria e bioedilizia; materiale per la fitodepurazione e la bonifica di siti inquinati; florovivaismo. Un boom che negli...