Dieci colpi di pistola per avergli chiesto cinque euro

MILANO Un'esecuzione spietata, di fronte a una richiesta esigua di denaro: cinque euro. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Fabrizio Butà, 47 anni, il killer di Assane Diallo, il buttafuori senegalese freddato sabato notte a Corsico, nel milanese con dieci colpi di pistola, sei dei quali in faccia. «Non mi pento di quello che ho fatto perché Assane mi ha sfidato», ha detto il reo confesso durante l'interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Corsico che hanno risolto il caso in meno di 24 ore. Un uomo «spietato e...