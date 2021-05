Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SENZA LIMITIMONSELICE Un sabato pomeriggio tra amici è finito con una ragazzina di appena quindici anni in coma etilico. Un episodio grave e desolante, per il quale sono stati denunciati la titolare e il barista del locale dove la 15enne si è sentita male. È successo nel padovano, a Monselice, ai piedi dei Colli Euganei. La giovanissima, residente in un Comune della zona, aveva raggiunto il bar del centro storico con alcuni amici nel...