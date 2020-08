L'ANNIVERSARIO

ROMA Sono passati dieci anni dalla morte, il 17 agosto del 2010, di Francesco Cossiga, ministro dell'Interno durante i drammatici giorni del sequestro Moro; presidente del Consiglio, del Senato, fino a ricoprire il più alto incarico istituzionale, quello di Presidente della Repubblica. Eletto al primo scrutinio con la cifra record di 752 voti su 977, grazie alla regia dell'allora segretario della Dc, Ciriaco De Mita, che riuscì a far convergere sul suo nome sia le forze della maggioranza pentapartito che il Pci. Da presidente notaio a picconatore, Cossiga è stato un Capo dello Stato unico nel suo genere nella storia della Repubblica, fuori dagli schemi, diverso dai suoi predecessori e dai suoi successori. Così lo commemorano alcuni dei suoi tantissimi amici

Tra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga ci fu un rapporto «schietto, durante il quale non mancarono momenti di contrasto», lo ricorda all'Adnkronos Stefano Andreotti, figlio dell'ex leader Dc. «Con mio padre lo incontrammo una volta a casa mia e in due o tre occasioni a Cortina, dove passavamo le vacanze estive, una volta mentre parlavano in un cortile cadde dall'alto una pianta di gerani. Per un attimo si pensò a un attentato ma poi finì tutto in una gran risata».

«Non faceva sconti a nessuno, Cossiga mi ribattezzò Pierfurby', in un momento di allergia mi tirò questa polpettina avvelenata, certe cattiverie democristiane solo noi potevamo capirle», ride il centrista Pier Ferdinando Casini.

FRA RAGIONI E TORTI

«Quando scendeva dal letto con il piede giusto era affascinante, parlava inglese abbastanza bene, era appassionato di cultura tedesca e aveva un grande interesse per la cultura. Intuì che la magistratura era uscita fuori dal seminato», dice un altro ex Dc come Rocco Buttiglione.

Per l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli: «Era intelligente e colto. Ho molti ricordi del suo oscillare tra determinazione e malinconia, tra l'ironia, le generose benevolenze, le robuste malevolenze». Secondo Luciano Violante, ex presidente della Camera: «Era lucido e sincero, capace di leggere fuori da schemi precostituiti, ma con il torto di dire cose giuste nei tempi e nei modi sbagliati».

«E' stato un protagonista politico assoluto e grande ragionatore, divoratore di libri, cattolico senza compromessi e rigido difensore della laicità dello Stato, fedele nelle amicizie e ironico fino a sfidare il paradosso durante le instancabili discussioni e prese di posizione, talora spiazzanti», così chiosa monsignor Vinvenzo Paglia, presidente della Ponteficia Accademia della Vita che di Cossiga fu amico di una vita.

«Sono passati dieci anni dalla morte di Francesco Cossiga, amico prezioso a cui non volli mai dare del tu. Di Cossiga oggi stupisce la sua incredibile capacità di previsione», chiosa Pippo Marra, editore dell'Adnkronos.

