ALPINISMO

Ieri pomeriggio la storia dell'alpinismo è cambiata. Alle 17 del Pakistan, le 13 in Italia, dieci uomini, tutti di nazionalità nepalese, hanno raggiunto gli 8611 metri del K2, la seconda montagna della Terra. I primi alpinisti ad avvicinarsi alla cima hanno atteso gli altri pochi metri più in basso. Poi i dieci sono arrivati sulla vetta insieme, cantando l'inno nazionale del Nepal. La giornata era splendida, la temperatura di 50 gradi sottozero. «L'impossibile è diventato realtà» ha twittato dalla cima il più noto del gruppo, Nirmal Purja, che nel 2019 aveva scalato in poco più di sei mesi tutti i 14 ottomila della Terra. Quattro ore dopo, al termine di una pericolosa discesa compiuta in gran parte al buio, i dieci sono tornati alle tende del campo 3. È stata una grandissima impresa. Il K2, conquistato nel 1954 dagli italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, è una cima ripida, pericolosa e difficile, che è costata la vita a decine di alpinisti. L'ultimo ieri: lo spagnolo Sergi Mingote caduto a circa 6000 metri di quota.

Fino a ieri, nonostante una decina di tentativi, il K2 era l'unico ottomila a non essere mai stato raggiunto d'inverno. L'Everest era stato scalato 31 anni fa, nel febbraio del 1980, da un forte team polacco. Il primo a congratularsi con Nirmal Purja e gli altri nove nepalesi (Mingma Davi, Mingma Tenzi, Geljen, Pem Chiri, Dawa Temba, Mingma Gelje, Dawa Tenzing, Sona e Kilu Pemba) è stato il bergamasco Simone Moro, autore delle prime invernali di 4 ottomila. «Sono felice e mi congratulo. Oggi gli sherpa, dopo aver aiutato migliaia di alpinisti, si sono conquistati un posto d'onore nella storia» dice Moro, che in questi giorni è impegnato sugli 8163 metri del Manaslu. «Il K2, per decenni, è stato la montagna degli italiani. Oggi è diventato anche un po' nepalese» aggiunge Agostino Da Polenza, anche lui di Bergamo, che nel 1983 è arrivato in cima dal versante cinese e ha poi diretto numerose spedizioni ad alta quota. Il 2020, lo ricordiamo, è stato un anno terribile per il Nepal. La pandemia ha bloccato le spedizioni all'Everest, togliendo reddito e lavoro a decine di migliaia di persone.

LA RIVINCITA DEL POPOLO

La vittoria invernale sul K2 è la rivincita di un intero popolo. L'exploit dei nepalesi, come spesso accade, è stato turbato da qualche polemica. Gli uomini che hanno raggiunto la cima hanno utilizzato respiratori e bombole di ossigeno. Uno strumento comune in passato, ma che i migliori alpinisti di oggi rifiutano. «L'uso delle bombole equivale al doping» ha dichiarato tre giorni fa Denis Urubko, alpinista kazako che ha tentato due volte di salire d'inverno sul K2. «C'è sempre spazio per stili migliori, ma questo è il momento degli applausi» gli ha risposto ieri Simone Moro. Alle spalle dei dieci nepalesi, altri alpinisti sono impegnati in questi giorni sulla via normale del K2. Personaggi famosi come l'altoatesina Tamara Lunger, il suo compagno di cordata Alex Gavan, rumeno, l'islandese John Snorri e il pakistano Ali Sadpara. Fa parte del gruppo anche il milanese Mattia Conte. Lunger e Sadpara, nel 2016, hanno partecipato, con Simone Moro e il basco Alex Txikon, a un'altra prima invernale celebre, quella sugli 8125 metri del Nanga Parbat.

Stefano Ardito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA