Diciotto buche in un'oasi a due passi dallle spiagge

LA STRUTTURAJESOLO È una delle attrazioni più esclusive di Jesolo, conosciuto in mezza Europa. E infatti sono molti gli appassionati che vengono dall'estero, anche a bordo di aerei privati. In fin dei conti lo scalo di Tessera non è poi così lontano. Il Golf Club Jesolo è un'oasi di verse a ridosso di una delle spiagge più rinomate del litorale veneto e non solo.La struttura conta 18 buche su un terreno dall'alta capacità drenante che permette quindi la pratica sportiva a pieno regime anche d'inverno. Ed è questa una delle...