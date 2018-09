Diciotti, l'indagine si allunga Non si trovano gli ordini scritti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Potrebbe essere il nodo della mancanza di un ordine scritto a bloccare l'indagine sulla Diciotti e sul ruolo di Matteo Salvini. Il tribunale dei ministri di Palermo starebbe rivalutando il punto su cui già si era soffermata la procura di Agrigento, decidendo di proseguire, e quindi quella di Palermo. Come è noto, per dieci giorni la nave Diciotti non ha trovato un porto in cui sbarcare i migranti salvati al largo di Malta, finché sono scesi tutti a cominciare dai minori non accompagnati. Il ministro Salvini ha rivendicato...