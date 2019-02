Diciassette anni senza svelare il suo segreto Gli psichiatri: ha rimosso per sopravvivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA Amnesia psicogena. È così che Anna Maria Franzoni si è salvata mentre Samuele moriva. La mamma di Cogne non è Medea, non ha progettato nulla e dal suo punto di vista non ha neppure mentito. Anche se, a diciassette anni dalla morte del suo bambino, continua a proclamarsi innocente. Per sopravvivere, già mentre compiva l'omicidio, ha messo in atto un meccanismo di rimozione. Immediata, in gergo un'amnesia psicogena o funzionale. Lo strumento che l'ha assolta davanti alla propria coscienza, se non dal giudizio della Corte...