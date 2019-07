CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dice che Gianluca Savoini è «una brava persona», ben nota negli ambienti leghisti. Ma sostiene anche che tutta questa vicenda altro non è che «un attacco politico a Salvini e alla Lega».A parlare è Palmarino Zoccatelli, veronese, presidente dell'Associazione Veneto-Russia. In pratica l'omologo a Nordest di Savoini, il leghista che da alcune intercettazioni sembrava trattare un finanziamento russo per la Lega. Anche Zoccatelli è stato visto al Metropole, il leggendario hotel di Mosca dove, secondo un articolo del sito americano...