IL CASO

ROMA Una commessa milionaria affidata in modo diretto e un brevetto importante realizzato sfruttando risorse pubbliche, ma poi venduto da una società privata alla Regione Lombardia. Il sospetto della Procura di Pavia, che sull'accordo tra il policlinico San Matteo e la multinazionale Diasorin indaga per peculato e per turbativa nella scelta del contraente - accuse ipotizzate nei confronti di 8 persone, tra vertici dell'ospedale e dell'azienda - è che all'interno del policlinico circolassero dubbi sulla regolarità del contratto. Dubbi che, però, non sarebbero bastati a sospendere l'accordo. Emergerebbe da alcune mail sequestrate dalla Guardia di finanza che, nei giorni scorsi, ha perquisito gli uffici del policlinico e anche quelli dell'azienda piemontese. I finanzieri hanno sequestrato agli indagati 11 computer, 5 tablet, 4 hard disk, 8 cellulari e 39 pennette usb. Non solo: è stata anche effettuata un'acquisizione dati dai server, che ha consentito agli inquirenti di entrare in possesso di messaggi scambiati attraverso la posta elettronica degli uffici nei quali si farebbe riferimento ad alcune criticità relative al contratto. Saranno tre periti forensi ad occuparsi di analizzare tutto il materiale.

I QUADERNI DI RICERCA

Presso la società privata e presso il San Matteo sono stati anche acquisiti i quaderni di ricerca previsti dal Ministero della Salute: i cosiddetti Data Integrity Protocols, dove deve essere annotata quotidianamente l'attività svolta, seguendo regole precise. Dalle verifiche iniziali sarebbe emerso che la Diasorin avrebbe rispettato i protocolli, a differenza del San Matteo, dove sarebbero state rilevate alcune criticità. In attesa dei risultati della perizia informatica, proseguono anche le audizioni che riguardano l'altro fronte d'inchiesta: quello sulle presunte pressioni politiche - in particolare di esponenti della Lega - per favorire l'azienda piemontese.

