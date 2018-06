Diabete, creata l'insulina in pasticca Via ai test clinici entro cinque anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROMA Più vicini all'insulina in pasticche per il diabete. Creata, infatti, una formulazione orale dell'insulina che potrebbe in futuro affiancare o sostituire le iniezioni cui sono ogni giorno costretti i diabetici per regolare la glicemia (zucchero nel sangue). Reso noto sulla rivista PNAS, è il risultato dell'attività di Samir Mitragotri della Harvard University: «Le sperimentazioni cliniche con l'insulina da prendere per bocca potrebbero cominciare nel giro di 3-5 anni» Il prodotto si è finora dimostrato stabile a lungo sia...