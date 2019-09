CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Di una puntualità svizzera, il ministro agli Affari regionali e all'Autonomia Francesco Boccia è arrivato ieri mattina a Palazzo Balbi alle 11. Per un'ora e venti minuti ha incontrato il governatore della Regione del Veneto Luca Zaia e quindi la delegazione trattante capitanata dal costituzionalista Mario Bertolissi. Al termine dell'incontro, prima di partire alla volta di Mestre per vedere gli esponenti di Pd, LeU e M5s, ha risposto per una decina di minuti alle domande dei cronisti.COLLABORAZIONE«C'è stata totale collaborazione - ha...