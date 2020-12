Di riforma fiscale nella legge di bilancio c'è solo un assaggio, con la conferma del secondo pezzo dell'intervento entrato in vigore a luglio 2020 a beneficio dei lavoratori dipendenti. Si tratta della detrazione Irpef che abbatte l'imposta dovuta dai redditi tra i 28 mila e i 40 mila euro l'anno con un importo (decrescente al crescere del reddito) che parte da un massimo di 1.200 euro l'anno. Per le casse dello Stato si tratta di un impegno da 3,3 miliardi l'anno. La nuova misura, pienamente operativa dal primo gennaio di quest'anno, dovrebbe quindi precedere la vera e propria riforma fiscale, da definire nel corso del 2021. Per questa finalità la manovra rende disponibile una dote di 8 miliardi per il 2022 (anno della prevista entrata in vigore) e di 7 miliardi l'anno a partire dal 2023. La riforma è collegata anche all'introduzione dell'assegno universale per i figli, che sua volta dispone di uno specifico fondo con la disponibilità di circa 3 miliardi, ma potrà attingere anche agli stanziamenti per il riassetto del fisco. Sempre in tema di famiglia è esteso da 7 a 10 giorni il congedo di paternità. In manovra è previsto anche il rifinanziamento per 12 settimane della cassa integrazione destinata ai lavoratori dipendenti delle imprese in difficoltà per il Covid. Si tratta di 12 settimane aggiuntive che devono essere collocate nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo per quanto riguarda la Cig ordinaria, mentre per assegno ordinario e Cig in deroga è possibile arrivare al 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA