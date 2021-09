Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITAROMA «Voglio ringraziare il Pakistan perché grazie alla loro collaborazione abbiamo evacuato dall'Afghanistan circa 800 civili afghani»: insieme all'aiuto di altri Paesi sono «5.000 i civili che abbiamo evacuato e portato in Italia», primo Paese europeo per numero di persone aiutate. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Pakistan, ultima tappa della sua missione nella regione.«Lavoreremo con il Pakistan e con...