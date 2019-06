Di Maio tenta la carta del rimpasto: diamogli i ministeri più complicati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Vuole ripartire. Ed è pronto a tutto, Luigi Di Maio. Anche a mettere sul tavolo - se Matteo Salvini dirà che il governo deve proseguire - i ministeri grillini nel mirino della Lega ormai da mesi. Questa però è la fase due della trattativa. Innanzitutto, il leader M5S vuole, anzi esige un chiarimento «al più presto» con l'alleato e il premier. Ecco perché invoca un vertice già per oggi: ma il leader del Carroccio è in campagna elettorale e il premier Conte vola in Vietnam. Al Capo politico del M5S non rimane che...