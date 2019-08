Di Maio teme trappole E Casaleggio si schiera con il fronte dei duri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «È andata bene, ora Salvini ha un'arma in meno per rompere...». A sera, dopo che in Senato il decreto sicurezza bis ha incassato la sofferta fiducia, Luigi Di Maio tira un grosso respiro di sollievo. Stretto d'assedio da Davide Casaleggio, pronto a schierarsi con Massimo Bugani, e da quella parte del Movimento che fa riferimento ad Alessandro Di Battista, il vicepremier grillino è riuscito a spuntarla grazie al soccorso più prevedibile e scontato: la paura delle elezioni anticipate. Un terrore tanto profondo e diffuso da...