Di Maio sonda i big M5S: quanti stanno con me?

LA STRATEGIAROMA O io o io. La resistenza di Di Maio per restare capo politico M5S si fa sempre più estrema. Ma il leader è solo, gli è restato soltanto Fraccaro al fianco, che è l'unico ad esporsi in difesa di Luigi: «La leadership di Di Maio non è in discussione». Se fosse così, Di Maio ieri mattina non avrebbe fatto sondare i 14 capigruppo M5S nelle commissioni parlamentari che avrebbero in animo di presentare un testo di sfiducia del capo politico. Mercoledì sera, in una riunione riservata, hanno messo sotto accusa la strategia...