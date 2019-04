Di Maio sfida Salvini sulla «vera» antimafia Ma lui: Siri resta dov'è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Anche il 25 aprile è stato scandito dalle frecciate fra 5Stelle e Lega. Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha reso omaggio alla Liberazione attaccando apertamente il vicepremier leghista.Mentre il presidente della Camera Roberto Fico da Napoli diceva che «il fascismo fa schifo», Di Maio era alla sinagoga Beth di Roma, con i colleghi di governo Grillo e Bonafede, dove ha sottolineato: «Il 25 aprile divide chi non vuole festeggiarlo». Prima bordata lanciata a Salvini che ha scelto di non celebrare la Liberazione per...