Di Maio punge Salvini «Le nostre città a rischio»

IL RETROSCENAROMA Senza mai nominarlo il vicepremier del M5S Luigi Di Maio punge Matteo Salvini, nel suo core business: la sicurezza. «Chi conosce città come Roma - dice - sa benissimo che ci sono condizioni precarie di sicurezza interna, che questi giri di droga, spaccio, violenza, purtroppo, sono all'ordine del giorno in certi quartieri e anche in centro». Un attacco che apre un solco, un altro, nei rapporti tra i due azionisti del governo: «Si poteva evitare tutto questo? Io dico di sì», continua Di Maio. Che poi si lancia anche in...