Di Maio non cede a Conte il palco tutto per sé «Ora riforma digitale 2.0»

LO SCENARIO ROMA Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno degli assenti (da Alessandro Di Battista alle ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo), ma soprattutto dei presenti. Luigi Di Maio, che gioca in casa e che sarà atteso da una mini-contestazione dei militanti locali, è pronto a marcare il territorio. Per placare i malumori, lancerà la riforma del Movimento (segreteria a 12, più i referenti...