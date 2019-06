Di Maio: Matteo cerca la crisi ma rischia un governo tecnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Luigi Di Maio trascorre un'altra giornata con il cuore in gola. Leggere di buon mattino che Matteo Salvini è pronto ad aprire la crisi se non avrà la flat tax «da 10 miliardi» (poi alzati a 15) lo getta nel panico. Tant'è, che a metà giornata, il leader pentastellato fa uscire una nota in cui non si parla di elezioni, ma viene fatto balenare lo spettro che più allarma il leader leghista, il governissimo: «Se la Lega vuole la crisi e riportare in Italia un governo tecnico lo dica chiaramente agli italiani».E Di Maio,...