Di Maio in Egitto: «Sul caso Regeni mi aspetto una svolta entro l'anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICE ROMA «È chiaro che nel colloquio avuto con il presidente Al Sisi il primo pensiero è andato a Giulio Regeni. Auspico che entro fine anno si possa arrivare a una svolta». Riparte dal ricercatore massacrato e ucciso nel 2016 il vicepremier Luigi Di Maio nella visita di due giorni in Egitto, terza dopo quelle di Salvini a luglio e del ministro degli Esteri Moavero ai primi in agosto. Segno di rilancio in grande stile del rapporto con il Cairo.E in serata conferma un portavoce egiziano che Al Sisi è «fiducioso di raggiungere...