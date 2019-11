Di Maio: «Governo avanti» Ma i ribelli: ora congresso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Premessa: «Siamo in un momento difficile, di crisi, è inutile girarci intorno». Promessa programmatica: «Questo governo deve andare avanti non solo per la salute del Paese, ma anche per il bene del Movimento che deve realizzare un programma elettorale ambizioso». Luigi Di Maio entra nella riunione del gruppo Senato del M5S con una consapevolezza: la fase è delicata e se salta il banco ci saranno le urne, solo le urne. Ergo: il tracollo del Movimento e della sua già periclitante leadership. Si spiegano anche così i messaggi...