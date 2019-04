Di Maio gela Raggi: stop liti con Matteo La stanca difesa d'ufficio del leader

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Se si chiede al Campidoglio l'esegesi di questa ennesima stoccata di Luigi Di Maio a Virginia Raggi la risposta ufficiale è questa: «Luigi ha detto così solo per non distogliere l'attenzione sul caso Siri, tra noi e il Nazionale i rapporti sono ottimi». Va bene, questa va registrata. Ma tiene banco però la frase originale e in chiaro dichiarata dal leader M5S. Ovvero: «Come commento il nuovo attacco di Salvini alla Raggi? Mi ha stancato questa lite permanente tra un membro del governo e il sindaco di Roma. Si...