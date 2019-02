Di Maio e Conte: «Ecco sito e card del Reddito» Confindustria: un danno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA «È come il decino di Paperone: ecco a voi la prima carta del reddito di cittadinanza, la prima delle tre milioni che stamperemo». Maxi schermi e luci sul palco, battuta ad effetto e colpo di teatro del bravo presentatore d'eccezione (Luigi Di Maio) che davanti ai flash alza il lenzuolo che avvolge e nasconde il badge, fino a un secondo prima tenuto chiuso dentro una teca. Come se fosse un uovo Fabergè o il sangue di San Gennaro. L'EVENTOAll'auditorium dell'Enel, il vicepremier ha presentato in un'atmosfera molto celebrativa...