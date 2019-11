Di Maio: desistenza in Emilia Ma i ribelli M5S non ci stanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'immagine è quella di un pompiere. Costretto a correre, con l'idrante in mano, davanti a tutti i roghi che divampano: il caso Ilva, la tenuta dei gruppi, la voglia di uscire dal M5S dei ribelli, le prossime regionali, a partire dall'Emilia Romagna. Luigi Di Maio, l'altra sera, ne ha parlato a lungo con Davide Casaleggio, sceso nella Capitale per dare manforte al capo politico in questo momento «così complicato». Per il M5S, ma anche per la tenuta del governo. Dal vertice a due trapelano questi concetti: la riforma del...