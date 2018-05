Di Maio contro la Lega: soldi dietro il no Ma la base grillina ora si ribella ai vertici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA C'eravamo tanto amati. Dei sussurri d'amore tra Di Maio e Salvini non restano che grida. Mentre Davide Casaleggio accorre a Roma, per provare a rimettere ordine nello stato maggiore disorientato, il lancio di stracci riparte dal nido vuoto del leader pentastellato. Ancora indispettito per il due di picche del Carroccio, il capo politico del M5s chiude la porta allo spettro di un esecutivo leghista: «Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi. Salvini si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito...