Di Maio: «Assumiamo 10.000 navigator» Il nodo tempi: oggi tavolo con le Regioni

LA MISURAROMA Anche i navigator, come vengono definiti i tutor che aiuteranno chi percepisce il Reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione, potranno contare in futuro su un lavoro stabile. «Assumeremo 10mila navigator ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio . Li assumeremo subito, faremo dei colloqui, con l'impegno di stabilizzarli con un contratto che riguarda la collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro».IL PARADOSSOIl Governo affronta così il paradosso previsto dal decretone con il Reddito di...