Di Maio apre ai frondisti: «Spazio anche per voi» E lancia la Carta di Napoli `

IL RETROSCENAROMA «Nella fase 2 del Movimento darò spazio a tutti voi, ai volti storici, come ai nuovi, ma datemi tempo e fiducia». Lunedì sera Luigi Di Maio ha incontrato il capogruppo in Senato Stefano Patuanelli, ma soprattutto Nicola Morra e Paola Taverna. Due anime storiche e critiche, seppur in maniera e da posizioni diverse, con la linea del Capo politico, soprattutto nei rapporti di forza tra M5S e Lega. Anche loro invocano un «cambio di metodo» nella gestione del Movimento. Altrimenti «non andiamo da nessuna parte». Poi, dopo...