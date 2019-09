Di Maio alla Farnesina Lamorgese al Viminale E l'Economia va al Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Franceschini alla Cultura o alla Difesa, Bonafede alla Giustizia, Di Maio agli Esteri, Lamorgese al Viminale. E una rosa di nomi per il Mef: Gualtieri, Pisauro e Scannapieco. Per il commissario europeo sembra confermato Paolo Gentiloni. Flash di alcune caselle verso l'assegnazione, ieri sera, nella formazione del primo governo M5S-Pd della storia del Paese.Partiamo da un dato: il 79,3 per cento ottenuto sulla piattaforma Rousseau dal sì all'accordo con i Dem, in un quesito che citava espressamente il ruolo di presidente dei...